Monarhisti pozivaju opoziciju da im se pridruži u bojkotu parlamenta

Savez Monarhisti, koga čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija, pozvao je opozicione stranke da „prestanu da daju legitimitet aktuelnoj vlasti“ i da im se pridruže u bojkotu parlamenta.

Pozvali su opoziciju u Skupštini Srbije da to učini „pre usvajanja zakona kojim se ukida Tužilaštvo za organizovani kriminal“.

„Izvršna vlast ima nameru da pravosuđe stavi pod potpunu kontrolu što se planira za 14. januar ukidanjem Tužilaštva za organizovani kriminal“, naveo je kopredsednik tog saveza i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević.

Ocenio je da bi kolektivni opozicioni bojkot rada parlamenta značio „jasnu poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti o narušenom legitimitetu Narodne skupštine“.

„Više od trećine narodnih poslanika time bi pokazalo da ne želi da učestvuje u farsi od parlamenta“, naveo je poslanik koalicije NADA koja bojkotuje rad parlamenta od početka protesta zbog pogibije 16 osoba pri padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, novembra 2024. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com