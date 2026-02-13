Monarhisti pozvali pristalice da Dan državnosti obeleže na Oplencu

Pokret za Kraljevinu Srbiju - Monarhisti pozvao je pristalice da predstojeći Dan državnosti obeleže na Oplencu "uz dinastiju Karađorđević".

U saopštenju su optužili vlast da „namerava“ da dozvoli „samo podobnima“ da Sretenje obeleže u Orašcu, gde je 15. februara 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak.

„Sramota je za celu zemlju što će na dan državnog praznika Orašac biti zabranjeno mesto za sve koji ne podržavaju diktatorski, kriminalni i veleizdajnički režim Aleksandra Vučića. To se vidi iz prepiske koja je dospela u javnost između predstavnika vlasti i pojedinih četničkih udruženja“, naveo je kopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević.

(Beta)

