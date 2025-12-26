Monarhisti: Privatizacija apoteka bi mogla da ugrozi dostupnost lekova i kvalitet zdravstva

Savez Monarhisti ukazao je danas da bi potpuna privatizacija apotekarskog sektora mogla da ugrozi dostupnost lekova i kvalitet zdravstvene usluge, posebno za starije građane.

Savez Monarhisti, koji čine Pokret za Kraljevinu Srbije (POKS) i još 10 organizacija, naveo je da se privatizacija apoteka sprovodi kroz model javno-privatnih partnerstava, što, kako su ocenili, dovodi do „sticanja profita pojedinaca na račun najugroženijih slojeva stanovništva“.

„Slučaj ‘Apoteka Beograd’ je samo završnica procesa u kojem, vlast već 13 godina nije sistemski i zakonski uredila apotekarsku delatnost“, kazao je kopredsednik tog saveza i poslanik Skupštine Srbije Dušan Radosavljević.

On je naveo da u Srbiji više od 2.000.000 građana ima preko 55 godina, i da prepuštanje apotekarske usluge privatnim monopolima može dovesti do smanjene dostupnosti lekova i pada kvaliteta usluga, saopštio je danas Savez Monarhisti.

„Zdravstvena zaštita ne bi smela da bude predmet tržišne logike, zalažemo se za jačanje javnog apotekarskog sistema, koji bi, trebalo da bude dostupan svim građanima“, piše u saopštenju.

(Beta)

