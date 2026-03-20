Monarhisti: Privremeno sniženje akciza na gorivo manipulacija Vučićevog režima

Savez Monarhisti ocenio je danas da najava privremenog sniženja akciza na gorivo u Srbiji predstavlja "manipulaciju režima Aleksandra Vučića".

U saopštenju su zatražili trajno sniženje akciza na gorivo, smanjenje akciza na kafu i cigarete, ograničavanje trgovačkih marži, kao isnižavanje kamatnih stopa na kredite „na nivo koji odgovara realnoj kupovnoj moći građana Srbije“.

„Vlast 14 godina nemilosrdno puni budžet preko leđa građana, kroz najveće akcize i namete u Evropi, da bi taj novac završavao u sumnjivim koruptivnim projektima i nameštenim poslovima bliskim režimu. I sada očekuju da im građani budu zahvalni što su delimično ispravili sopstvenu pogrešnu politiku“, naveo je kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA, Dušan Radosavljević.

Ocenio je da bez pritiska rasta cena nafte i gasa usled rata na Bliskom istoku, građani Srbije „ni danas ne bi dobili ni minimalno rasterećenje“.

„Građani Srbije ne traže milostinju, već traže pravednu ekonomsku politiku“, naveo je kopredsednik Saveza monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da će država dodatno smanjiti akcize na gorivo kako bi sprečila drastičniji rast cena benzina i dizela.

„Po zakonu imamo pravo za 20 odsto da smanjimo, a našli smo u zakonu mogućnost da smanjujemo i više od 20 odsto. Mi ćemo danas smanjiti za još 40 odsto, kumulativno za oko 61 odsto spustićemo akcizu, gotovo ćemo se odreći ;državnih prihoda, da bi smo održali ovu cenu (212 dinara) i držaćemo je u nedeljama pred nama“, rekao je Vučić.

(Beta)

