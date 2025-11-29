Monarhisti: Režim koji otkazuje koncerte Danice Crnogorčević nije srpski

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju osudio je danas kao „politički motivisanu odluku po nalogu režima“ da se otkažu koncerti pevačice Danice Crnogorčević u više gradova širom Srbije, uključujući Kragujevac i Kraljevo.

Pokret za obnovu Kraljevine Srbije (POKS), na čijem je čelu Vladimir Jelić, oko kojeg se u ovaj savez okupilo „deset patriotskih organizacija“, poručio je da „naša proslavljena umetnica treba da bude ponosna što je u istom društvu sa Novakom Đokovićem, Emirom Kusturicom i nebrojenim drugim predstavnicima bolje Srbije“, naveo je POKS.

Jelić, koji je i koopredsednik saveza, je istakao da „režim koji otkazuje koncerte Danice Crnogorčević nije srpski“.

Kopredsednik saveza, poslanik POKS Dušan Radosavljević ocenio je da će „bruka režima koji najbolje u srpskom rodu proglašava za nepoželjne, neprijatelje i ustaše živeti doveka“.

On je upitao „kako osoba uz čije pesme se veseli ceo srpski narod može biti proglašena neprijateljem Srbije“.

Crnogorčević je, kada je iz prorežimskog ”Ćacilenda” puštana njena pesma dok je Dijana Hrka štrajkovala glađu, to najoštrije osudila napisavši da ”treba pokazati poštovanje, dostojanstvo i tišinu predstavnicima bolje Srbije”.

(Beta)

