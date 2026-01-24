Monarhisti: Rezolucija Kongresa SAD o preševskim Albancima potvrda sloma Vučićeve spoljne politike

Savez Monarhisti ocenio je danas da usvajanje nacrta rezolucije Kongresa SAD o „ugroženosti Albanaca u Preševskoj dolini“ predstavlja nedvosmislen dokaz „potpunog sloma“ spoljne politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kopredsednik saveza Monarhisti i poslanik u Skupštini Srbije Dušan Radosavljević kazao je da država trpi sve teže političke i ekonomske posledice zbog Vučićevih loših poteza.

„Rusija optužuje režim da se srpskim oružjem ubijaju njeni vojnici u Ukrajini, predsednik SAD ga je javno označio kao neprijatelja, dok Evropska unija prema njemu pokazuje otvoreni prezir“, izjavio je Radosavljević.

Po njegovim rečima, neprincipijelna i koruptivna politika direktno ugrožava nacionalne interese, bezbednost građana i poslovanje kompanija u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com