Monarhisti: Rezolucija Kongresa SAD o preševskim Albancima potvrda sloma Vučićeve spoljne politike

Kopredsednik saveza Monarhisti i poslanik u Skupštini Srbije Dušan Radosavljević kazao je da država trpi sve teže političke i ekonomske posledice zbog Vučićevih loših poteza.
„Rusija optužuje režim da se srpskim oružjem ubijaju njeni vojnici u Ukrajini, predsednik SAD ga je javno označio kao neprijatelja, dok Evropska unija prema njemu pokazuje otvoreni prezir“, izjavio je Radosavljević.
Po njegovim rečima, neprincipijelna i koruptivna politika direktno ugrožava nacionalne interese, bezbednost građana i poslovanje kompanija u Srbiji.
(Beta)
