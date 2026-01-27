Monarhisti: Samo obnova monarhije način da nastavimo putem Svetog Save

Savez Monarhisti, koji čine POKS i deset patriotskih organizacija, ocenio je povodom Dana svetog Save da je samo obnova Kraljevine Srbije na čelu sa dinastijom Karađorđević način da Srbija nastavi putem koji su utemeljili Sveti Sava i srpski srednjovekovni vladari.

„Da nastavimo putem zemaljske i nebeske Srbije, čiji praznik danas dostojanstveno obeležavamo“, piše u saopštenju u kojem je taj savez čestitao građanima Dan svetog Save, kao „praznik duhovnog utemeljenja srpskog naroda i države“.

Kopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević je rekao da se potomcima Svetog Save možemo nazvati samo ukoliko se zalažemo za slogu u sopstvenom narodu i za uređenu državu zasnovanu na hrišćanskim vrednostima.

„Sveti Sava je i danas naš učitelj. Njegov put bratske sloge, ljubavi i pomirenja moramo slediti, naročito u vremenu kada je srpski narod više nego ikada izložen pritiscima i podelama. Istinska srpska sloga moguća je samo kada na čelu države bude kralj koji ne pripada nijednoj političkoj stranci. Samo on, svojim ugledom i autoritetom, može da okupi sve političke činioce i obezbedi jedinstvo naroda oko ključnih nacionalnih interesa“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

