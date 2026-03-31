Monarhisti: Savez vojvođanskih Mađara omogućio da SNS zadrži vlast u Kuli

Savez Monarhisti saopštio je danas da je Savez vojvođanskih Mađara (SVM) svojom podrškom Srpskoj naprednoj stranci (SNS) direktno omogućio da lista Aleksandra Vučića zadrži vlast u Kuli.

„Bez glasova Saveza vojvođanskih Mađara ne bi imala većinu“, naveli su Monarhisti u saopštenju.

Istakli su da SVM, koji godinama podržava vlast SNS, direktno šteti interesima mađarske nacionalne zajednice u Srbiji.

„Rukovodstvu SVM važnije je očuvanje koalicije sa SNS i sopstvenih političkih pozicija, nego stvarna borba za interese Mađara u Srbiji“, poručio je kopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević.

Monarhisti su istakli da su Mađari u Srbiji, kao i svi građani, suočeni sa istim problemima – korupcijom, padom životnog standarda, nebezbednošću i masovnim odlaskom mladih.

„Podrška SVM politici SNS predstavlja direktnu štetu za mađarsku zajednicu, jer je upravo u periodu njihove bliske saradnje broj Mađara u Srbiji drastično smanjen. Prema zvaničnim podacima, Srbija danas ima oko 70.000 Mađara manje nego pre 14 godina, što je pad od preko 27 odsto, odnosno više od četvrtine ukupne populacije“, naveo je Radosavljević.

Dodao je da je glavni razlog ovakvog pada loš ekonomski položaj i nedostatak perspektive, zbog čega veliki broj pripadnika mađarske zajednice napušta Srbiju.

„Umesto da se bori za bolje uslove života Mađara u Srbiji, rukovodstvo SVM svojim koalicionim dogovorima čuva vlast koja je dovela do toga da se čitavi delovi Vojvodine prazne. To nije politika zaštite nacionalnih interesa, već politika očuvanja fotelja“, zaključio je Radosavljević.

(Beta)

