Monarhisti: Smena Parezanovića dokaz da Vučić ne veruje ni najbližim saradnicima u BIA

Savez Monarhisti ocenio je danas da smena načelnika Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Marka Parezanovića predstavlja jasan signal da predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne veruje ni najbližim saradnicima u službi.

Nenad Tomašević, kopredsednik saveza koji čine POKS i deset drugih organizacija, ocenio je da smenjivanje lojalnih ljudi u BIA pokazatelj da je Vučić ušao u fazu „paranoje zbog straha od gubitka vlasti“.

„Vučić je svestan da bi bez zloupotrebe BIA i njenih resursa vlast mogao da izgubi za mesec dana i smena u vrhu službe šalje jasnu poruku da više nije dovoljno biti lojalista već je potrebna ‘superlojalnost'“, rekao je Tomašević.

Tomašević je ocenio da se bliži vreme velikih afera i obelodanjivanja skaj prepiski što je razlog zbog kojih sa osetljivih pozicija uklanjaju čak i dugogodišnje Vučićeve saradnike.

„U strahu i paranoji, Vučić sada menja kao čarape i one koje je do juče nazivao neprikosnoveno lojalnim“, rekao je on.

Mediji prenose da je jedan od vodećih načelnika BIA Marko Parezanović smenjen sa te funkcije a da je na njegovo mesto postavljen dosadašnji šef novosadskog centra BIA Nikola Vasiljević.

(Beta)

