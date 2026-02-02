Monarhisti: Smene inspektora pokazuju da je država pod kontrolom narkomafije

Savez Monarhisti, koji čine POKS i deset monarhističkih organizacija, ocenio je danas da je najava smene inspektora i tužilaca koji su učestvovali u otkrivanju magacina sa više tona marihuane kod Kruševca predstavlja dokaz da je država „pod kontrolom organizovanog kriminala i narkomafije“.

U saopštenju se navodi da taj politički savez smatra da je vlast „zarobljena“ od kriminalnih struktura koje, zloupotrebom institucija, deluju pod plaštom legitimne državne uprave.

Kopredsednik i poslanik Monarhista Dušan Radosavljević izjavio je da u Srbiji postoje brojni primeri povezanosti državnih funkcionera sa kriminalom, kao i da, „pojedini nosioci vlasti pružaju logističku podršku organizovanim kriminalnim grupama“.

On je naveo da su prve žrtve takvog sistema upravo službenici koji savesno obavljaju svoj posao, podsećajući na slučaj „Jovanjica“, kao i na najnovije otkriće plantaže marihuane u okolini Kruševca.

„Smena aktuelne vlasti više nije pitanje političkog nadmetanja, već pitanje opstanka države, vladavine prava i bezbednosti građana“, dodao je on.

Kako je ranije naveo nedeljnik Radar, tužiteljka Tužilaštva za organizovani kriminal koja je vodila akciju rekordne zaplene droge više neće moći da radi u tom tužilaštvu a za policajce koji su radili s njom je tražena smena.

(Beta)

