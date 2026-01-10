Monarhisti: Sneg nije čudo, ali je čudo koliko je vlast nesposobna, kazniti odgovorne

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju upozorio je danas da su višednevni prekidi u snabdevanju električnom energijom u pojedinim delovima Srbije posledica nesposobnosti vlasti, a ne snežnih padavina i zatražio kažnjavanje odgovornih.

„Sneg u Srbiji nije neuobičajena pojava, bilo je i težih zimskih uslova, ali do ovakvih problema u elektroenergetskom sistemu ranije nije dolazilo“, saopštio je savez koji čine „Pokret obnove Kraljevine Srbije i deset patriotskih organizacija“.

Kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević izjavio je da je, kako je naveo, kolaps sistema rezultat dugogodišnjeg lošeg upravljanja i stranačkog kadrovanja.

„Ovo nije posledica snega, već nesposobne i neodgovorne vlasti koja je godinama uništavala energetski sistem Srbije. Država koja ne može da obezbedi struju građanima usred zime pokazuje da sistem ne funkcioniše“, naveo je Radosavljević, u pisanoj izjavi.

Monarhisti su zatražili utvrđivanje odgovornosti u energetskom sektoru, smenu odgovornih i mere koje će, kako su naveli, sprečiti ponavljanje sličnih situacija.

(Beta)

