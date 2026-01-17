Monarhisti: Srbi na Kosovu postali stranci u rođenoj zemlji zahvaljujući Vučiću

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ukazao je danas da se „dešava nešto do juče nezamislivo – da Srbi na Kosovu i Metohiji postaju stranci u rođenoj zemlji“, napominjući da je to „uz prećutnu saglasnost i odgovornost režima Aleksandra Vučića“.

Kako je naglašeno u saopštenju, početkom primene Zakona o strancima, Priština Srbe na Kosovu i Metohiji „faktički proglašava strancima u sopstvenoj državi“.

„Od danas će svi studenti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici morati da se prijavljuju kao stranci, dok hiljadama automobila u vlasništvu kosovskih Srba preti oduzimanje“, naveo je kopredsednik monarhista, poslanik koalicije Nada Dušan Radosavljević u pisanoj izjavi.

Naglasio je da „dok Evropska unija i režim u Beogradu sramno ćute ili se bave potpisivanjem ugovora o gradnji metroa, desetine hiljada Srba na Kosovu i Metohiji ostaju bez imovine i osnovnih ljudskih prava“.

Monarhisti su poručili da „neće odustati od zahteva da svi koji su učestvovali u kršenju Ustava, predaji institucija, odricanju od suvereniteta i veleizdaji Kosova i Metohije budu pozvani na odgovornost“.

„Za najsramniji čin u savremenoj srpskoj istoriji ne sme i neće biti amnestije“, poručio je savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju.

(Beta)

