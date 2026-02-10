Monarhisti: Stupanje na snagu Mrdićevih zakona ulazak u najmračniju fazu urušavanja pravne države

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je da današnje stupanje na snagu seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, predstavlja "ulazak u najmračniju fazu urušavanja pravne države u Srbiji i otvaranje perioda potpune pravne nesigurnosti".

Kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević naveo je da je uspostavljanje pravne države, u kojoj su izvršna, zakonodavna i sudska vlast jasno razdvojene i nezavisne jedna od druge, „temeljna vrednost svih evropskih monarhija i osnov svakog stabilnog društva“.

„Ustavna monarhija, u kojoj kralj garantuje stabilnost institucija i njihovu nezavisnost od dnevne politike, predstavlja jedini trajni i provereni okvir za takvo uređenje u Srbiji“, naveo je Radosavljević.

Dodao je da je Srbija „još u vreme cara Dušana imala zakone koji su bili iznad volje vladara i koji su štitili državni poredak i pravdu“.

„Danas, skoro sedam vekova kasnije, Srbija se suočava sa gorom situacijom nego u srednjem veku. Zato nova vlast, koja će biti formirana nakon izbora, kao svoj prvi i najvažniji zadatak mora da utvrdi hitno ukidanje ‘Mrdićevih’ zakona i oslobađanje pravosuđa iz stega izvršne vlasti“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com