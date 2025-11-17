Monarhisti traže ostavku premijera Macuta zbog situacije oko sankcija NIS-u

Pokret za Kraljevinu Srbiju, koji okuplja POKS i devet organizacija monarhističkog usmerenja, zatražio je ostavku predsednika Vlade Đura Macuta jer smatra da više meseci nije preduzeo neophodne mere, iako je imao najavu uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije zbog ruskog udela u vlasništvu.

Kopredsednik tog pokreta Dušan Radosavljević naveo je u saopštenju da Macut više od pola godine nije učinio ništa da se Srbija pripremi za dugo očekivane sankcije.

„Umesto da je na vreme reagovao, premijer je juče na sednici Vlade sedeo pored nenadležne osobe i hvatao beleške kao đak prvak. Odluka o sankcijama ga je zatekla iako je bilo jasno više od pola godine da će biti uvedene. To je nivo neodgovornosti koji mora da podrazumeva ostavku“, naveo je Radosavljević.

Kopredsednik pokreta Vladimir Jelić je izjavio da aktuelna spoljna politika vlasti narušava odnose sa Rusijom i da ne čudi što Rusi traže druge partnere umesto Srbije.

„Režim Aleksandra Vučić na sednicama UN redovno glasa protiv Rusije a, prema rečima Ursule fon der Lajen, Srbija je već uvela 65 odsto sankcija“, naveo je on.

(Beta)

