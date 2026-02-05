Monarhisti traže zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Srbiji

Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju pozvao je danas Vladu Srbije da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina, istovetne mere kakve su uvele monarhije Australija i Španija.

„Monarhisti ističu da je ova mera postala nužnost u trenutku kada se deca i omladina suočavaju sa sve većim stepenom digitalne zavisnosti, izloženosti nasilju na internetu, poremećajima u ponašanju i ozbiljnim posledicama po mentalno zdravlje“, navodi se u saopštenju.

Koopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević ocenio je da bi Srbija po uzoru na te dve monarhije morala hitno da reaguje.

„Australija i Kraljevina Španija su pokazale da država ima pravo i obavezu da zaštiti decu onda kada tehnološke korporacije to ne žele da urade. Srbija ne sme da kasni, moramo odmah da uvedemo ograničenje pristupa društvenim mrežama za svu decu mlađu od 16 godina, inače ćemo izgubiti čitave generacije u virtuelnim pećinama“, naveo je.

Radosavljević je dodao da ta mera nije usmerena protiv tehnologije, već protiv zloupotrebe tehnologije.

„Naš cilj nije da deci uskratimo razvoj, već da im vratimo detinjstvo. Ovo je način da ih izvučemo iz zagrljaja algoritama koji svakodnevno proizvode zavisnost, anksioznost, agresiju i poremećaje pažnje. Ako to ne uradimo mi, niko neće“, kazao je Radosavljević.

Dodao je da će Monarhisti predložiti da se, uz zabranu, uvedu i prateće mere za roditelje i škole: obavezni programi digitalne pismenosti, stroga kontrola pristupa platformama i jasna odgovornost tehnoloških kompanija za sadržaj kome su deca izložena.

„Prednost ovakve mere je dvostruka, štitimo decu, a istovremeno primoravamo kompanije da poštuju državu Srbiju i njene zakone. Tu nema kompromisa. Bezbednost dece je jača od svakog profita“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

