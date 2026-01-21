Monarhisti tvrde da je u Vranju napadnut njihov odbornik i njegov sin

Savez Monarhisti, koji čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija, saopštili su da je fizički napadnut odbornik te stranke u Vranju Zoran Stojanović i njegov sin.

Kako je navedeno, Monarhisti tvrde da je napad podstaknut političkim progonima i targetiranjem koje sprovodi gradonačelnik Vranja i poverenik Srpske napredne stranke (SNS) Slobodan Milenković.

„Ovaj sinoćni politički motivisani fizički napad, dogodio se samo dan posle izjave predsednika SNS Miloša Vučevića da će se boriti protiv svih onih koji pozivaju na političko nasilje. Napad nije izolovan incident, već posledica dugotrajnog targetiranja i zastrašivanja političkih neistomišljenika na lokalnom nivou, ne samo u Vranju, nego širom Srbije“, navedeno je u saopštenju.

Koopredsednik Monarhista Dušan Radosavljević ocenio je da fizičko nasilje predstavlja direktnu posledicu politike agresije i podela, čiji je „tvorac predsednik Srbije Aleksandar Vučić“.

„Kada se sa vrha vlasti šalju poruke agresije i mržnje koje produbljuju podele, a na lokalu stvara atmosfera linča, nasilje postaje neminovno. Posebno je nedopustivo što su meta bili i članovi porodice, pa čak i maloletno dete“, naveo je Radosavljević.

Monarhisti su zatražili od nadležnih „hitnu i temeljnu istragu“, koja bi, kako su naveli, trebalo da kazni počinioce i utvrdi njegovu političku pozadinu i nalogodavce.

(Beta)

