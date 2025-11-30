Monarhisti: Ukidanje TOK bilo bi udar na ustavni poredak

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je danas da najave mogućeg gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) predstavljaju direktan udar na ustavni poredak i pokušaj vlasti da spreči istrage o padu nadstrešnice novosadske Železničke stanice i Generalštabu.

Kopredsednik tog saveza i narodni poslanik Dušan Radosavljević tvrdi da bi taj korak „otvorio vrata bezvlašću“.

„Kroz nedavne smene u bezbednosnim strukturama i najave o ukidanju Tužilaštva, stvara tvrđava oko vlasti spremna da se suprotstavi nezadovoljstvu građana. Srbiju je otela grupa ljudi koja veruje da je iznad zakona. Niko nikada nije pobedio svoj narod, pa neće ni oni“, rekao je Radosavljević.

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je u subotu da su Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine prema stavu stručne javnosti „postala relikt prošlosti“ i da je potrebno da se održi sadržajna i argumentovana javna rasprava o njihovim rezultatima rada i mogućoj reorganizaciji.

Kolegijum TOK saopštio je nedavno da su poslednjih meseci tužioci tog tela izloženi kontinuiranom pritisku kroz javne istupe predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, drugih aktera političkog života i pojedinih medija.

(Beta)

