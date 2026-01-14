Monarhisti: Ukidanjem srpske policije i sudova režim omogućio napade na Srbe na Kosovu

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju, osudio je napad na dvojicu Srba koji se dogodio sinoć u Dečanima i ocenio to kao posledicu ukidanja sprskih institucija na Kosovu.

U oružanom incidentu u kafiću u Dečanu povređena su dvojica Srba, kao i Albanac D.C, a osumnjičeni za pokušaj ubistva Ismet Zukaj uhapšen je na licu mesta.

„Ukidanje srpske policije i sudova na Kosovu i Metohiji, koje je režim Aleksandra Vučića prihvatio pre 13 godina, omogućilo je Prištini neograničenu vlast uz prećutnu podršku Evropske unije, dok su Srbi svedeni na status bespravne mete u sopstvenoj državi“, kazao je kopredsednik saveza Monarhisti Dušan Radosavljević.

Naveo je da će insistirati da se ustavnost svih sporazuma o Kosovu koje je aktuelni režim prihvatio hitno preispita pred nezavisnim i slobodnim Ustavnim sudom Srbije, da se ti sporazumi ponište i da se pokrene proces usvajanja novih.

„Trinaest godina raspinju srpski narod na Kosovu i Metohiji kako bi se klika oko vlasti nesmetano gozbila državnim novcem. Danas su potpuno besmislene deklarativne osude Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva pravde, jer je reč o organima vlasti koja se Kosova i Metohije faktički odrekla“, naveo je Radosavljević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com