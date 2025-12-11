Monarhisti: Uvesti zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Savez Monarhisti pozvao je Vladu Srbije da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, pozivajući se na tu meru koju je usvojila Australija.

Kako se navodi u saopštenju tog saveza koji čine POKS i deset organizacija, ta mera je postala nužnost u trenutku kada se deca i omladina suočavaju sa „sve većim stepenom digitalne zavisnosti, izloženosti nasilju na internetu, poremećajima u ponašanju i posledicama po mentalno zdravlje“.

Poslanik POKS-a Dušan Radosavljević ocenio je da ta mera nije usmerena protiv tehnologije, već protiv zloupotrebe tehnologije.

„Naš cilj nije da deci uskratimo razvoj, već da im vratimo detinjstvo. Ovo je način da ih izvučemo iz zagrljaja algoritama koji svakodnevno proizvode zavisnost, anksioznost, agresiju i poremećaje pažnje. Ako to ne uradimo mi – niko neće“, naveo je Radosavljević.

Dodao je da će savez Monarhisti predložiti da se uz zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, uvedu i mere za roditelje i škole, a to su obavezni programi digitalne pismenosti, kontrola pristupa platformama i odgovornost tehnoloških kompanija za sadržaj kome su deca izložena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com