Monarhisti: Vlast koristi maloletne učenike u kampanji za izbore u Boru

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju optužio je danas vlast da u kampanji za predstojeće lokalne izbore u Boru „grubo zloupotrebljava maloletnike i vrši pritisak na građane, kršeći sva demokratska i zakonska pravila izbornog procesa“.

„Prema saznanjima Monarhista, dvoje učenika četvrtog razreda Elektrotehničke škole ‘Mihajlo Pupin’ u Novom Sadu već više od deset dana borave u Boru i učestvuju u terenskoj kampanji Srpske napredne stranke (SNS)“, naveli su u saopštenju.

Učešće u kampanji, prema navodima Monarhista, dogovoreno je „uz obećanje direktora škole Ermidina Elezovića da će im biti opravdani izostanci sa nastave, po nalogu stranačkih struktura SNS-a“.

„Radi se o deci koja žive u teškim materijalnim uslovima i koja su, uz novčanu nadoknadu, prihvatila da učestvuju u kampanji za izbore koji još uvek nisu ni zvanično raspisani. Ovo je skandal bez presedana i direktna zloupotreba maloletnih lica u političke svrhe“, ocenio je kopredsednik Monarhista i narodni poslanik Dušan Radosavljević.

Rekao je i da to nije izolovan slučaj, već je „deo šire, organizovane zloupotrebe državnih i javnih resursa u izborne svrhe“.

„Otkrili smo i da su direktori više javnih preduzeća iz Subotice zakupili kuće na nekoliko meseci u selu Zlot, na teritoriji grada Bora, gde su smešteni oni i radnici koji su pod ucenama primorani da učestvuju u kampanji od vrata do vrata. Reč je o zaposlenima u preduzećima Dimničar, Kolevka, Pošta, Opšta bolnica i SU Trans“, naveo je Radosavljević.

Monarhisti su zatražili hitnu reakciju nadležnih institucija, pre svega Tužilaštva, prosvetne inspekcije i Republičke izborne komisije, kako bi se sprečilo „dalje urušavanje izbornog procesa i zaštitila osnovna prava građana i dece“.

(Beta)

