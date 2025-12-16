Monarhisti: Vlast odustala od Rio Tinta i Generalštaba, sledeći je EXPO

Savez Monarhisti ocenio je da je odustajanje američkog investitora od rušenja Generalštaba u centru Beograda dokaz da predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne kontroliše situaciju na terenu i da nema potreban autoritet da sprovede projekte koje dogovori sa strancima.

Dušan Radosavljević, kopredsednik saveza koji čine POKS i deset patriotskih organizacija, ocenio je da je nakon odustajanja Rio Tinta od rudnika litijuma ovo nova velika pobeda ujedinjene Srbije u odbrani zakona i pravde i još jedan signal zapadu da im sadašnja vlast više nije pogodan partner jer šta god da započne naiđe na narodnu „rampu“ i pobunu.

„Usled pritiska javnosti odustali su od Rio Tinta, sada i Generalštaba, a na redu je EXPO. Pozivam opoziciju i studentski protest da zajedno blokiramo radove na EXPO, koji će dodatno uveriti Zapad da im dogovori sa Aleksandrom Vučićem ne garantuju više ništa, osim nestabilnosti, sukoba i propalih projekata“, naveo je Radosavljević.

Savez Monarhisti ocenio je da vlast opstaje isključivo zbog podrške najviše zapada, ali i istoka zbog rasprodaje Srbije i njenih resursa.

„Ali kada strani centri moći shvate da Aleksandar Vučića nije više ‘igrač’ koji može da odlučuje, podrška će izostati i to će biti kraj ovog režima“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

