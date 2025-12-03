Monarhisti: Vlast preko Selakovića nastoji da diskredituje TOK jer želi da ga ukine

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je kao „još jednu političku predstavu namenjenu javnosti“ noćni dolazak, u pratnji provladinih tabloida, ministra kulture Nikole Selakovića u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) što je, kako se navodi, pokušaj vlasti da diskredituje to tužilaštvo pred kojim se vode slučajevi „Nadsrtešnica i „Generalštab“.

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), oko kojeg se u Savez Monarhisti okupilo deset patriotskih organizacija, upozorio je da najava o mogućem ukidanju TOK „odgovara isključivo strukturama koje su u sukobu sa zakonom, odnosno kriminalcima najvišeg ranga“.

„Jasnije nego ikad vidimo da se organizovani kriminal u Srbiji kontroliše sa najviših adresa vlasti, sa Andrićevog venca“, izjavio je koopredsednik Monarhista Vladimir Jelić, u pisanoj izjavi.

Takođe, koopredsednik saveza i poslanik POKS Dušan Radosavljević uporedio je Selakovićev dolazak van radnog vremena sa ranijim „političkim predstavama“.

„Ova scena podseća na Aleksandra Vulina koji ‘služi vojsku’ dok je ministar odbrane. Srušiti svaki ideal i baciti zakon u blato – to je

taktika onih koji vladaju mutnom vodom“, upozorio je Radosavljević.

Savez Monarhisti ocenio je, u saopštenju, da bi eventualno ukidanje TOK moglo da izazove ozbiljno nezadovoljstvo građana jer bi predstavljalo „kap koja će preliti čašu narodnog gneva“.

(Beta)

