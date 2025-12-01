Monarhisti: Vučić izgubio čak 12 odsto podrške u odnosu na prošle lokalne izbore

Savez Monarhisti, koji čine POKS i deset drugih organizacija, ocenio je da lokalni izbori održani za vikend u Mionici, Negotinu i Sečnju, i ranije u Kosjeriću i Zaječaru, pokazuju da je vladajuća koalicija izgubila značajan deo podrške u odnosu na prethodne lokalne izbore.

Kako se navodi u saopštenju, vladajuća koalicija je na održanim izborima u tih pet mesta osvojila ukupno 55 odsto glasova izašlih glasača, dok je na ranijim lokalnim izborima u istim opštinama imala 67 procenata.

Monarhisti su dodali i da su na republičkim izborima u decembru 2023. godine stranke vlasti u tim lokalnim sredinama imale 64 odsto, što je bilo više za deset odsto od ukupnog njihovog rezultata na nivou Srbije, koji je tada iznosio 54 odsto.

U saopštenju se navodi da ti podaci ukazuju da bi Srpska napredna stranka (SNS) sa koalicionim partnerima trenutno na republičkom nivou, mogla da računa na maksimalno 45 odsto glasova što „nije dovoljno za većinu budućoj Skupštini Srbije“.

„Poslednji izbori su pokazali da SNS sa svim svojim satelitima trenutno može da računa na najviše 45 odsto podrške, a opozicija i studenti na najmanje 55. To objašnjava zašto se Aleksandar Vučić plaši republičkih izbora i odbija da ih raspiše. Čak i kada bi mogao svuda, u celoj Srbiji odjednom, da aktivira svoje batinaše i ekipe za kupovinu glasova kao što je radio u ovih pet mesta, ne bi imao dovoljno za pobedu“, naveo je kopredsednik Monarhista Vladimir Jelić.

On je izbore ocenio kao „pljačku“, uz tvrdnju da je izborni proces ponovo bio obeležen kupovinom glasova, fantomskim biračima, ucenama i medijskom hajkom protiv opozicije.

„Ovo nisu bili izbori, nego farsa. Opozicija i studenti moraju da shvate da učešćem na neregularnim izborima samo daju legitimitet vlasti i da taktika mora da se menja. Ni bojkot nije rešenje, nego samo opstrukcija izbornog procesa, blokada svih biračkih mesta na dan izolovanih lokalnih izbora. Takođe, insistiranje na poboljšanju izbornih uslova, uz zahtev za istovremeno održavanje prevremenih republičkih i svih lokalnih izbora“, dodao je Jelić.

(Beta)

