Monarhisti: Vučić lažnim najavama o izborima pokušava da obesmisli proteste

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju optužio je danas predsednika Aleksandra Vučića da najavama o mogućim izborima naredne godine pokušava da obesmisli proteste širom zemlje.

U saopštenju tog saveza, kojeg čini POKS i deset drugih organizacija, navodi se da je reč o manipulaciji čiji je cilj da se javnost pasivizira, dok vlast „nastavlja sa zloupotrebama“.

Kopredsednik tog saveza Vladimir Jelić ocenio je da Vučić nema nameru da skrati svoj mandat koji ističe 31. maja 2027. godine.

„Stvarni plan predsednika države je da, nakon otvaranja EXPO-a u martu 2027, raspiše redovne predsedničke izbore uz prevremene parlamentarne, i to tek nakon planirane megapljačke. Najava izbora za 2026. godinu služi isključivo da se uspore i oslabe protesti. Prema dosadašnjem iskustvu, Vučić nikada nije držao reč o rokovima, već ih je uvek pomerao kada mu je odgovaralo“, naveo je Jelić.

On je dodao da predsednik Srbije odbija da raspiše prevremene izbore sve dok je uveren da bi ih izgubio.

„Dok god traje narodna pobuna, nema uslova za njegovu pobedu. Njegov rejting će vremenom samo padati, a odugovlačenje će dodatno umanjiti njegove šanse“, ocenio je Jelić.

Taj savez je pozvao javnost da pojača pritisak kako bi se vlast primorala da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

(Beta)

