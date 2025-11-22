Monarhisti: Vučić priprema vojsku za odbranu vlasti, uvodi ličnu diktaturu

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju upozorio je danas da se najavljenim izmenama Zakona o vojsci eksplicitno propisuje da vojska „sluša naredbe predsednika Srbije, čime je Vučić priprema za odbranu vlasti“.

Vladimir Jelić, predsednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS), oko kojeg se u taj savez okupilo još deset „patriotskih organizacija“, upozorio je da se ovim izmenama „stvaraju zakonski preduslovi za uvođenje lične diktature Aleksandra Vučića“.

Jelić, koji je i koopredsednik ovog saveza, rekao je, u pisanoj izjavi, da to Vučić čini kako bi „svaki oblik otpora njegovoj vlasti mogao silom ugušiti“.

Kopredsednik Monarhista, poslanik POKS Dušan Radosavljević, istakao je da savez „ne priznaje Vučića za legitimnog predsednika Srbije“.

„Vučić je uzurpator vlasti koji je izgubio svaki legitimitet i legalitet. Najavljenim izmenama zakona želi da poruči da lično komanduje vojskom i da je spreman da, ako zatreba, uz njenu pomoć brani svoju fotelju na Andrićevom vencu“, naveo je Radosavljević.

Savez Monarhisti je pozvao javnost, stručnu i političku, da se usprotivi „opasnom pokušaju stavljanja vojske u službu jednog čoveka, a ne države i naroda“.

(Beta)

