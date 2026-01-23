Monarhisti: Vučić sa Generalštabom pokušao da se iskupi za izbornu aferu u SAD

Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „poklanjanjem“ Generalštaba Amerikancima pokušao „da se iskupi za izbornu aferu u SAD“.

Monarhisti su u saopštenju naveli da se Srbija našla u „ozbiljnoj međunarodnoj aferi koja se odnosi na nameštanje predsedničkih izbora u SAD 2020. godine“, kao i da je posle nedavnog govora američkog predsednika Donalda Trampa u Davosu, postalo jasno da je istraga o izbornim manipulacijama u SAD u toku i da obuhvata i Beograd.

Kopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević ocenio je da je očigledno da je Vučić „pokušao da se iskupi za aferu u koju je umešana i njegova vlast poklanjanjem najatraktivnije lokacije u Srbiji porodici Tramp za gradnju luksuznog hotela“.

„Ovo je bio pokušaj koji je narod zaustavio, najdirektnije zloupotrebe državnih resursa za lične i političke interese jednog čoveka, a na štetu cele države“, naveo je on.

Radosavljević je ukazao da je Srbija „ponižena i javno osramoćena pred čitavim svetom“, a da će posledice „nažalost tek osetiti cela država i narod kada se istraga završi“.

(Beta)

