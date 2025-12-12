Monarhisti: Vučić suspendovao pravni poredak najavama pomilovanja za Generalštab

Savez Monarhisti ocenio je danas da najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju svih optuženih u aferi Generalštab predstavlja legalizaciju korupcije i „direktan udar na pravni poredak države“.

Dušan Radosavljević, kopredsednik saveza koji čine POKS i deset drugih organizacija, ocenio je u saopštenju da se takvim potezom šalje poruka da se kršenje zakona isplati ukoliko su počinioci bliski vladajućim strukturama.

„Ovakva praksa uništava poverenje u institucije i pretvara državu u poligon ličnih interesa jednog čoveka i njegovih saradnika. Pomilovanje ne sme da služi za prikrivanje koruptivnih afera“, izjavio je Radosavljević.

On je dodao da je taj institut namenjen isključivo nepravedno osuđenima ili licima koja izdržavaju dugotrajne kazne.

Taj savez je dodao da je ta najava, i raniji slučaj četvorice ljudi koji su pretukli devojku u Novom Sadu pa bili pomilovani, pokazatelj da vlast „grubo zloupotrebljava ustavne mehanizme i deluje van zakona“.

(Beta)

