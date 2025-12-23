Monarhisti: Vučić ukida sudsku vlast i TOK, kulminacija diktatorskog načina upravljanja

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju upozorio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) nastoji da ukine pravosuđe, ističući da se to vidi u pokretanju inicijative za ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) kroz nagoveštene izmene zakona.

To se takođe vidi kroz nedavni izbor kandidata za sudije Ustavnog suda koji su, kako je ukazao savez, potpisivali liste podrške vladajućem režimu, što je sve – „kulminacija diktatorskog načina upravljanja“ i pokušaj koncentracije grana vlasti – zakonodavne, izvršne i sudske, u rukama jednog centra moći.

Kopredsednik Monarhista i poslanik Pokreta obnove Kraljevi Srbije (POKS), koji sa više sličnih organizacija čini ovaj savez, Dušan Radosavljević ocenio je da naprednjaci smatraju da „Ustav i zakoni nisu potrebni, već isključivo volja lidera koga tretiraju kao neprikosnovenog“.

„Takvim postupanjem Srbija se vraća na nivo ispod civilizacijskih standarda“, poručio je Radosavljević, navedeno je u saopštenju.

Monarhisti su istakli da je rešenje u doslednom poštovanju podele vlasti kao kod svih uređenih i civilizovanih država i da „garant takvog sistema može biti isključivo kralj kao nadstranački simbol suvereniteta naroda“.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić juče je predao u skupštinsku proceduru predloge seta pravosudnih zakona kako bi se promenili sadašnji zakoni o sudijama i tužilaštvu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com