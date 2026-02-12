Monarhisti: Vučić uništava domaću proizvodnju mleka u interesu uvoznog lobija

Savez Monarhisti, koji čini POKS i deset patriotskih organizacija, optužio je danas aktuelnu vlast da uništava domaću proizvodnju mleka u interesu uvoznog lobija.

Povodom protesta mlekara, koji zbog niske otkupne cene blokiraju magistralne puteve i prosipaju mleko, kopredsednik saveza Dušan Radosavljević izjavio je da je vlast od poljoprivrede, jedne od najperspektivnijih i strateški najvažnijih grana srpske ekonomije, napravila „neisplativu i obesmišljenu delatnost“.

„Država dozvoljava uvoz mlečnog praha koji se razmućuje sa vodom i kao takav prodaje u našim prodavnicama, dok su domaći proizvođači kvalitetnog, zdravog i pravog mleka dovedeni do ivice opstanka. U očaju su primorani da svoj proizvod prosipaju, jer ne mogu da konkurišu uvozničkom lobiju koji ima podršku režima. Ovakvo stanje nije posledica nesposobnosti, već svesne politike vlasti koja, zarad korupcije i ličnog bogaćenja pojedinaca, sistematski uništava domaću proizvodnju“, naveo je Radosavljević.

On je dodao da aktuelna vlast ne deluje u interesu sopstvenih građana i domaćih proizvođača, već u korist stranih kompanija i uvozničkih interesa, što je dovelo do dramatičnog pada stočnog fonda i gašenja brojnih poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije.

„Savez Monarhisti smatra da je poljoprivreda temelj ekonomske stabilnosti i prehrambene bezbednosti države. Agrar mora biti strateški prioritet, uz sistematska i kontinuirana ulaganja, jer je reč o grani koja dokazano donosi višestruki povraćaj kada joj se obezbedi ozbiljna državna podrška. Srpski seljak mora biti oslonac države, a ne njena žrtva“, dodao je on.

(Beta)

