Monarhisti: Vučićeva odmazda prema princu Filipu ukidanjem sredstava za Dvor na Dedinju

Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju osudili su odluku vlasti da u budžetu za 2026. godinu u potpunosti ukine sredstva za održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju, ocenjujući da je reč o „osveti režima Aleksandra Vučića“ prema princu Filipu Karađorđeviću.

U saopštenju saveza Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenjeno je da je odluka usledila nakon nedavne javne izjave princa Filipa, u kojoj je pozvao na uklanjanje šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine, takozvanog „Ćacilenda“, kao i na vraćanje Pionirskog parka u prvobitno stanje iz vremena Kraljevine Srbije.

Kopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević naveo je da je prvi put u istoriji u potpunosti obustavljeno finansiranje održavanja Dvorskog kompleksa, koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju.

Prema njegovim rečima, „čak su i komunisti izdvajali sredstva za njegovo održavanje, dok sadašnja vlast, prepušta dvor propadanju“.

Radosavljević je ocenio i da je „sramota za državu“ to što porodica Karađorđević „još uvek živi kao podstanar u svojoj dedovini“, navodeći da

su izuzeti iz procesa restitucije i da im „nije vraćena imovina koju su stvarale generacije ove dinastije, od Karađorđa, do Kralja Petra i Aleksandra“.

On je dodao da je država, sve dok ne vrati imovinu Karađorđevićima, dužna da održava Dvorski kompleks, posebno imajući u vidu njegov kulturno-istorijski značaj.

Monarhisti su naveli da je za održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju u 2024. godini iz budžeta izdvojeno 67 miliona dinara, u 2025. godini 77

miliona, dok je za 2026. godinu planirano da za tu namenu ne bude izdvojen ni jedan dinar.

Taj savez je zatražio od vlasti da vrati sredstva za održavanje Dvorskog kompleksa ili da, ukoliko to ne želi da učini, imovinu vrati porodici Karađorđević u punu svojinu.

(Beta)

