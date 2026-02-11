Monarhisti:Režim predajom prosvete i zdravstva na Kosovu nastavio proces gašenja srpskih institucija

Savez "Monarhisti" saopštio je da aktuelni režim "predajom" prosvete i zdravstva na Kosovu i Metohiji "nastavlja proces gašenja" institucija Srbije u južnoj pokrajini, započet Briselskim sporazumom pre više od jedne decenije.

„Prenošenje nadležnosti u oblastima obrazovanja i zdravstva predstavlja još jedan korak ka potpunom institucionalnom povlačenju države Srbije sa Kosova i Metohije, što je, kako navode, prihvaćeno kroz francusko-nemački plan i Ohridske anekse“, ocenili su iz Saveza „Monarhisti“.

Kopredsednik Saveza Monarhisti i poslanik koalicije NADA, Dušan Radosavljević izjavio je da bi prelazak škola, fakulteta i zdravstvenih ustanova pod sistem vlasti u Prištini značio „odricanje od ključnih poluga“ državnog prisustva Srbije.

„Kada za mesec dana i obrazovne i zdravstvene institucije potpuno pređu u sistem tzv.kosovskih institucija, proces predaje nadležnosti biće zaokružen, a srpski narod ostavljen bez suštinske zaštite države Srbije. Svaki dan ostajanja na vlasti diktatorskog, kriminalnog i veleizdajničkog režuma Aleksandra Vučića ostavlja trajne posledice po srpske nacionalne interese“, istakao je Radosavljević.

(Beta)

