Money Meetup o tome kako psihologija utiče na finansijske odluke građana

Na finansijske odluke ljudi snažno utiču emocije, navike i okruženje u kome žive, zbog čega je važno da, pored informacija, razvijaju i razumevanje sopstvenog odnosa prema novcu, rekla je direktorka Direkcije komunikacija Erste banke Srbija, Marija Mutić.

Ona je, na skupu Money Meetup pod nazivom „Psihologija novca: uticaj (i)racionalnih odluka na finansijsko zdravlje“, istakla da tek razumevanjem sopstvenog odnosa prema novcu ljudi mogu donositi „promišljenije i dugoročno održive finansijske odluke“.

Money Meetup je održan u Novom Sadu u okviru Svetske nedelje novca (Global Money Week), globalne inicijative, posvećene podizanju finansijske pismenosti i razvijanju odgovornog odnosa prema novcu.

„Kada govorimo o finansijskoj pismenosti, često se fokusiramo na znanje – šta treba da radimo sa novcem. Međutim, u praksi vidimo da znanje samo po sebi često nije dovoljno da promeni ponašanje. Deveti Money Meetup još jednom je potvrdio koliko je tema psihologije novca relevantna za svakodnevni život“, rekla je Mutić.

Razgovor na panelu je otvorila i moderirala menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju u Erste banci, Sonja Konakov Svirčev, a pored Mutić,učestvovali i psihološkinja i psihoterapeutkinja iz organizacije Rezilijent, Timea Bodiš Bašić, kao i finansijska edukatorka i suosnivačica organizacija Prospera i CEFIN, Karolina Herbut.

One su govorile o tome zašto često ne primenjujemo finansijske savete koje znamo, kako emocije poput straha ili potrebe za sigurnošću utiču na naše finansijske odluke, kao i zbog čega poređenje sa drugima ili društveni pritisci mogu imati snažan uticaj na način na koji trošimo, štedimo ili investiramo.

Posebna pažnja bila je posvećena razumevanju činjenice da finansijske odluke nisu isključivo racionalne, već često rezultat kombinacije znanja, navika, iskustva i emocionalnih reakcija.

Skup je organizovao Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje (CEFIN), uz podršku Erste banke Srbija, a okupio je stručnjakinje iz oblasti finansija, psihologije i održivog razvoja, kao i brojne građane, zainteresovane za bolje razumevanje sopstvenog finansijskog ponašanja.

Erste banka Srbija već godinama aktivno doprinosi unapređenju finansijske pismenosti kroz program finansijske edukacije #ErsteZnali, pokrenut 2018. godine, sa ciljem da građanima približi teme ličnih finansija i pomogne im da donose informisanije finansijske odluke.

Dodatno, kroz partnerstva sa organizacijama civilnog društva i stručnjacima iz različitih oblasti, Erste banka nastavlja da podržava

inicijative koje doprinose boljem razumevanju finansija i odgovornijem odnosu prema novcu.

(Beta)

