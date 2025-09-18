Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Nekadašnji američki ambasador u Beogradu Vilijam Montgomeri rekao je da studentski protesti u Srbiji nisu pokretnuti iz inostranstva već unutar zemlje.

„Pre nekoliko meseci su me pitali predstavnici Vlade na visokom položaju da li su sadašnji studentski protesti u Srbiji pokrenuti iz inostranstva, da li ih podržavaju strane vlade. Odgovorio sam – nipošto. Tu nema stranih resursa i pomoći, to je pokrenuto unutar zemlje“, rekao je Montgomeri, u intervjuu za Nedeljnik.

„Ako pričate sa njima, reći će da su protiv korupcije, ali osim toga nemaju (političku) platformu“, dodao je Mongomeri.

„Razgovarao sam sa jednim od studentskih lidera i kada sam pitao šta posle, rekao je da će se osloboditi svih političkih partija koje su korumpirane, pa će onda da provere vlasništvo velikih preduzeća koja su takođe korumpirana…“, naveo je Montgomeri.

Prema njegovim rečima, „oni koriste neke taktike ‘Otpora’, ali ne rade ni jednu od stvari koje su potrebne da bi se oborila vlada“.

„Oni su kao ‘Otpor’, ali bez svih drugih stvari koje smo mi tada pokrenuli“, kazao je Montgomeri.

„Pričao sam sa jednim od predstavnika studenata. Ne podržavaju, na primer, političke lidere, nemaju jasan plan šta žele da postignu, nemaju izgleda da dobiju spoljnu pomoć kao što je to bio slučaj sa vladom koja je formirana nakon što je Milošević pao. To pokazuje da je ovo untrašnja stvar“, objasnio je Montgomeri.

(Beta)

