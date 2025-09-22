Movsesijan (PSG): Evropski put Srbije i decentralizacija zajedničko zalaganje studenata i opozicije

Potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Aris Movsesijan kazao je danas da su evropski put Srbije i decentralizacija, zajedničke vrednosti za koje se zalažu i studenti u blokadi i opozicioni akteri.

On je gostujući na televiziji Nova S kazao da opozicija podržava građanske proteste, ali da se ne meša u njihovu organizaciju.

„Nismo se gurali u prve redove, već smo poštovali zahtev da ponekad budemo i nevidljivi. Verujemo da političke organizacije ne treba da se nameću, već da prate i podržavaju ono što je izraz volje građana“, rekao je Movsesijan, a preneo PSG.

U saopštenju te stranke piše da se studenti bore na svoj način, a da opozicione političke stranke „treba da ostanu žive“ i da međusobno sarađuju.

„Smatramo da svako zrno u opoziciji ima svoju vrednost, da je važno da nikoga ne izgubimo. Iako se ne slažemo u svim politikama, postoje temeljne vrednosti koje delimo – proevropska politika, modernizacija i izgradnja demokratskog sistema. Srbija ne živi izolovana, naš je cilj da postane deo evropske porodice. Zato je značajnije od samih imena koje vrednosti ti ljudi zastupaju i da li su spremni da ih sprovedu u delo“, dodao je Movsesijan.

