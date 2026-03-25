Movsesijan (PSG): Evropski put Srbije više nije prostor za igru i šibicarenje

Pokret slobodnih građana (PSG) ocenio je danas da "evropski put Srbije više nije prostor za igru i šibicarenje" te da je "svaki pokušaj vlasti da kroz političke trikove i parcijalna rešenja izbegne ozbiljne reforme osuđen na neuspeh".

Potpredsednik PSG Aris Movsesijan je u saopštenju naveo i da da se ne može čekati da se ispunjenje kriterijuma dogodi po volji vladajuće elite i naglasio da „pravila važe za sve i svima moraju biti jednaka“.

Ocenio je da izjava evropske komesarke za proširenje Marte Kos „jasno potvrđuje“ ono na šta PSG upozorava već dugo.

Prema njegovim rečima to je da su „pokušaji da se kroz političke manevre i parcijalna rešenja izbegne ispunjenje svih kriterijuma unapred osuđeni na neuspeh“ i da „evropski put nije prostor za improvizaciju, već za ozbiljne i dosledne reforme“.

„Poruka iz Brisela je nedvosmislena: Bez ispunjavanja svih obaveza nema napretka. Evropska unija nije ni naivna ni neinformisana, i pravila važe jednako za sve“, kazao je Movsesijan

Potpredsednik PSG je kazao i da je stagnacija Srbije na evropskom putu direktna posledica izbegavanja ključnih uslova u koje je ubrojao vladavinu prava, slobodu medija i usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom EU.

„Ne očekujem od ove vlasti da uvede Srbiju u EU. Njihova politika je balansiranje nasred puta i pokušaj da izvuče koji evro – i to je sve. Šibicarenje ne prolazi“, kazao je on.

„Izbegavanje ispunjenja svih kriterijuma nije opcija“ već je to „direktan izbor izolacije“, zaključio je Movsesijan.

Kos je rekla je da ulazak neke zemlje u Šengen ili zajedničko tržište EU, što su u jednom članku napisali da žele premijer Albanije Edi Rama i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zahteva podjednako teške reforme kao i one za članstvo u EU.

Rama i Vučić su se u tom nedavnom tekstu za nemački FAZ požalili na spor tempo napora da se ostvare koristi od bližeg povezivanja sa EU, što su pripisali „internim reformama (EU), geopolitičkim tenzijama, institucionalnim ograničenjima i legitimnim bojaznima članica“.

Oni su rekli da žele da se njihove zemlje integrišu u Jedinstveno tržište, kao i Šengen zonu, bez dobijanja političkih prava i prava veta punopravnih članica.

Plan „dvoslojne“ EU inače podržavaju neke manje zemlje kandidati, ali ne i Moldavija i Ukrajina koje žele da budu članice kao i sve druge.

Kos je odbacila poziv Vučića i Rame i rekla da nije sigurna da li oni „znaju koliko moraju da postignu da bi bili deo Šengena ili zajedničkog tržšta“ ukazavši da su reforme za ekonomsku integraciju sa EU teške koliko i za prijem u Uniju.

(Beta)

