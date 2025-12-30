Mreža za izveštavanje: Dragan J. Vučićević izabran za trola godine, kao izvor govora mržnje

Mreža za izveštavanje o različitosti proglasila je danas glavnog i odgovornog urednika „Informera“ Dragana J. Vučićevića za „trola godine“, jer se pema njihovim rečima, istakao kao izvor govora mržnje i štetnog govora u medijima.

„Mreža za izveštavanje o različitosti svakog meseca proglašava jednog od aktera koji su se istakli kao izvori govora mržnje i štetnog govora u medijima za trola meseca, dok na kraju godine, publika na Instagramu glasa i za trola godine. U ovogodišnjem izboru, najveći broj glasova publike dobio je upravo urednik Informera“, naveli su oni.

Dodali su da je Vučićević prethodno bio proglašen za „trola meseca“ u septembru, nakon što je tokom programa uživo na TV Informer prikazivao intimne fotografije studentkinje Nikoline Sinđelić, uz niz uvredljivih i neprimerenih komentara, zajedno sa još tri gosta u studiju.

Izjavili su da je stručna služba Regulatornog tela za elektronske medije u odgovoru na prijave povodom tog slučaja koje su priložile Mreža za izveštavanje o različitosti i organizacija CRTA, navela da je prekršen samo jedan od Pravilnika i ignorisala navode o zakonskim prekršajima.

„Emitujući ovaj sadržaj, TV Informer prekršio je odredbe Krivičnog zakonika, medijskih zakona, kao i Kodeksa novinara i novinarki Srbije. Ovaj slučaj jedan je od najtežih zabeleženih primera u kojima mediji idu korak dalje od senzacionalističkog i neprofesionalnog izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju, direktno učestvujući u njemu“, kazali su iz te mreže.

Istraživanje Instituta za medije i različitosti – Zapadni Balkan pokazalo je da se targetiranje političkih neistomišljenika značajno pojačalo od početka studentskih blokada i građanskih protesta.

„Od 102 zabeležena slučaja govora mržnje i štetnog govora tokom 2024. i prve polovine 2025. godine, čak 42 su sadržala elemente političkog targetiranja, pri čemu je 30 zabeleženo u osam meseci nakon pada nadstrešnice. Retorika u prorežimskim medijima ppostala je brutalnija, a pojedinci su sve češće izloženi dugotrajnim kampanjama blaćenja“, piše u saopštenju.

(Beta)

