MSP BiH: Istupi MSP Srbije su nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Bosne i Hercegovine (BiH) je najoštrije osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u vezi sa radom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije, navodeći da takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno osnovnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa.

„Posebno odbacujemo pravno neosnovane i politički motivisane izraze poput ‘kolektivne institucije BiH’ i ‘zajedničke institucije BiH’, jer Ustav BiH jasno definiše državne institucije kao institucije Bosne i Hercegovine i nijedan drugi termin nema ustavni legitimitet“, ocenjeno je u saopštenju iz MSP BiH.

Korišćenje ovakvih izraza, dodaje se, predstavlja svestan pokušaj umanjivanja i derogiranja državnih institucija u pravnom i političkom smislu.

Iz MSP BiH su dalje naveli da Željka Cvijanović, na čiju se izjavu poziva MSP Srbije, nije jedini član Predsedništva BiH, već ono ima tri ravnopravna člana.

„Svako ignorisanje ove činjenice predstavlja direktno negiranje ustavne strukture BiH. Podsećamo da, u slučajevima kada Predsedništvo ne može doneti odluke konsenzusom o pitanjima spoljne politike, odgovornost preuzima MSP, u skladu s Ustavom i svojim ovlašćenjima“, ističe se u saopštenju.

Dalje je navedeno da su, prema javno dostupnim informacijama, srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović i bivši predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izdavali instrukcije ambasadorima, generalnim konzulima i diplomatama koji dolaze iz RS, uključujući i one u multilateralnim misijama, da lobiraju isključivo u interesu političkih stavova koje oni zastupaju, zanemarujući Ustavom definisane nadležnosti i zvanične stavove institucija BiH.

„Takvo postupanje predstavlja grubo kršenje Ustava BiH i osnovnih pravila međunarodne diplomatije, a postavlja se pitanje zašto MSP Srbije na te aktivnosti nije reagovalo“, naglašeno je u saopštenju.

Ocenili su da MSP Srbije „još nije prihvatilo istorijsku pobedu BiH, njene Stalne misije pri UN i ambasadora Lagumdžije“, ostvarenu 23. maja prošle godine u Generalnoj skupštini UN-a, kada je usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici, dodavši da „ni emotivna reakcija na taj uspeh ne može biti izgovor za kršenje diplomatskih normi i mešanje u unutrašnje poslove suverene države“.

Iz MSP BiH su istakli da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena principima dobrosusedstva i uzajamnog poštovanja, te da od Srbije očekuju da svoje javne nastupe i diplomatsko delovanje konačno uskladi sa međunarodnim pravom, osnovnim principima suvereniteta i nemešanja u unutrašnje stvari susednih država.

„Samo takav pristup može biti osnova za odnose koji doprinose miru, stabilnosti i saradnji u celom regionu“, saopšteno je iz MSP BiH.

(Beta)

