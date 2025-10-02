MSP Izraela: Deportovaćemo u Evropu sve aktiviste Global Sumud flotile

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je danas da će deportovati u Evropu sve aktiviste na brodovima flotile Global Sumud koji su se kretali ka Pojasu Gaze, a koje je presrela izraelska mornarica.

„Putnici Hamas-Sumuda na njihovim jahtama bezbedno i mirno putuju ka Izraelu, gde će početi procedura deportacije u Evropu. Putnici su bezbedni i u dobrom su zdravstvenom stanju“, objavilo je ministarsvo na Iksu.

Izraelska mornarica je noćas presrela nekoliko brodova flotile Global Sumud, koju čini oko 50 brodova, a na kojima se nalaze aktivisti koji u Gazu nose humanitarnu pomoć.

(Beta)

