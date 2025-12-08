​MSP Kine odgovara na tvrdnje Japana oko navodnog radarskog zračenja borbenih aviona

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine odgovorio je na pitanja novinara o tvrdnji Japana da su kineski avioni usmerili radar na borbene avione japanskih Snaga za samoodbranu, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Prema izveštajima, u ranim jutarnjim satima u nedelju, japanski ministar odbrane Šinđiro Koizumi sazvao je vanrednu konferenciju za štampu, rekavši da je borbeni avion J-15, sa nosača aviona Lijaoning kineske ratne mornarice, u popodnevnim satima prethodnog dana, dva puta izveo povremeno radarsko zračenje nad borbenim avionom F-15 japanskih Snaga za samoodbranu, u vazduhu iznad otvorenog mora jugoistočno od ostrva Okinave.

Japanska strana je takav potez definisala kao „opasno ponašanje izvan okvira neophodnog za bezbedan let aviona“, te je tvrdila da je kineskoj strani uputila „snažan protest“.

Neimenovani portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova je rekao da je kineska vojska već obrazložila ozbiljan stav po ovom pitanju.

„Istina je vrlo jasna. Često izviđanje i ometanje od strane japanskih borbenih aviona, usmereno protiv normalnih kineskih vojnih delatnosti, predstavlja najveći rizik za bezbednost mora i vazduha“, rekao je neimenovani portparol.

„Kina ne prihvata takozvani demarš japanske strane, odbacila ga i podnela je uzvratne demarše u Pekingu i Tokiju“, naglasio je portparol.

„U trenutnoj situaciji, japanska strana ima skrivene motive da podiže galamu oko pitanja takozvanog ‘radarskog zračenja’, iskrivljuje činjenice, prebacuje odgovornost, preuveličava tenzije i obmanjuje međunarodnu zajednicu“, dodao je on.

„Kina se tome čvrsto protivi. Energično pozivamo Japan da odmah prestane sa opasnim ponašanjima koja ometaju normalne kineske vežbe i aktivnosti, kao i da prestane sa svim neodgovornim širenjem glasina i političkih manipulacija“, naglasio je portaprol Ministarstva spoljnih poslova Kine.

(Beta)

