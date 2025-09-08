MSP Rusije: Lavrov sutra sa Dodikom, osuđujemo pokušaje Zapada da ga uklone sa scene

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastaće se sutra u Moskvi sa Miloradom Dodikom, koga ruske vlasti nazivaju predsednikom Republike Srpske iako mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat.

Očekuje se da Lavrov i Dodik razmotre „jačanje partnerstva Rusije i Republike Srpske, problematiku postkonfliktnog (posleratnog) poretka u Bosni i Hercegovini i stanje na Zapadnom Balkanu“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Ministarstvo koje vodi Lavrov, navelo je da je poslednjih godina došlo do „ozbiljnog usložnjavanja političke situacije u Bosni i Hercegovini, izazvanog rastućim neokolonijalističkim mešanjem Zapada u unutrašnje poslove Republike Srpske, uključujući napore samoproglašenog ‘visokog predstavnika’ Kristijana Šmita“.

„Rusija oštro osuđuje pokušaje zapadnjaka da beskrupuloznim metodama uklone sa političke scene legalno izabranog i legitimnog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nepravedna osuđujuća presuda u fabrikovanom krivičnom slučaju, zajedno sa politički motivisanom odlukom Centralne izborne komisije BiH da oduzme predsednički mandat Dodiku, ima značajan destabilizujući potencijal“, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Moskva je, kako se navodi, „uverena u potrebu vraćanja situacije u legalno demokratsko polje, što zahteva hitno zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika, koja je postala glavni generator problema u BiH, obnavljanje direktnog dijaloga između samih bosanskih strana i prestanak mešanja Zapada u unutrašnja pitanja BiH“.

„Potvrđujemo posvećenost Rusije sprovođenju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, ravnopravnosti tri konstitutivna naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata – i širokih ovlašćenja dva entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH, utvrđenih Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo navodi i da je politički dijalog Rusije sa Republikom Srpskom „intenzivan i ritmičan“ i da se partnerstvo dve strane „zasniva na međusobnom poštovanju, želji za unapređenjem saradnje i sličnim pristupima aktuelnim međunarodnim pitanjima“.

„Uprkos rastućem pritisku Zapada, Republika Srpska zauzima dosledan, konstruktivan i odgovoran stav o situaciji u Ukrajini. Cenimo napore Banjaluke da osigura neutralnost Bosne i Hercegovine i njeno nesvrstavanje uz nezakonita antiruska ograničenja, koje je (Rusiji) nametnula EU“, piše u saopštenju.

Dodik je nedavno izjavio da će uskoro putovati u Rusiju i da će od nje tražiti da ulaganjem veta spreči produženje mandata mirovne misije EUFOR, o čemu svakog novembra odlučuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. avgusta oduzela mandat predsednika Republike Srpske Dodiku, nakon što ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

(Beta)

