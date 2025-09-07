MSP: Srbija zabrinuta zbog najave bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji država u regionu

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je danas da sa „zabrinutošću prati izjave i najave pojedinih zvaničnika u regionu koje se odnose na potpisivanje i proširenje bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju“, ukazujući da se takvi nedovoljno transparentni potezi mogu tumačiti kao stvaranje vojnih blokova i alijansi usmerenih protiv trećih strana.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije podseća se da je ceo Balkan i dalje osetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja, kako za zemlje regiona, tako i za Evropu u celini.

„Upravo zato, svaki nedovoljno transparentan potez koji se može tumačiti kao stvaranje vojnih blokova ili alijansi usmerenih protiv trećih strana, doprinosi rastu tenzija i produbljuje podele, umesto da gradi poverenje i unapređuje saradnju“, navodi se u saopštenju.

Posebno se ukazuje na nedostatak transparentnosti i izostanak uobičajenih konsultacija u vezi sa ovakvim sporazumima, što kako se dodaje, „otvara prostor za sumnje i podstiče atmosferu nepoverenja – što je u suprotnosti sa evropskim vrednostima dijaloga, predvidivosti i međusobnog poštovanja“.

Ministarstvo podseća da su pojedine države koje učestvuju u sklapanju ovih aranžmana već članice NATO, te im je bezbednost u potpunosti garantovana postojećim kolektivnim mehanizmima i postavlja pitanje stvarnih motiva i ciljeva ovakvih bilateralnih sporazuma.

Ti sporazumi kako se kaže „nemaju jasnu vojnu opravdanost, ali nose snažnu političku simboliku i šalju negativne poruke u regionu“, a izražava se i nerazumevanje za razloge za isključenje pojedinih država iz ovakvih vidova saradnje.

„Republika Srbija smatra da je pravi put za jačanje poverenja i saradnje u regionu ulaganje u mehanizme zajedničke obuke, civilne zaštite i koordinisanog reagovanja u vanrednim situacijama – kao što su poplave, požari i zemljotresi – što bi donelo konkretnu i trajnu korist građanima svih zemalja“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

