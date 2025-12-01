MSP Srbije: Izjave Konakovića teška i nepotrebna uvreda za Srbiju i srpski narod

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas osudilo izjave ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedina Konakovića kao tešku i nepotrebnu uvredu za Srbiju i srpski narod, i optužilo ga sejanje animoziteta i mržnje prema Srbima u obe države.

Ministarstvo, na čijem je čelu Marko Đurić, navelo je da današnje izjave Konakovića, koji je odbio da se izvini zbog neprimerenog navijanja dela publike na sinoćnoj košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH u Sarajevu, predstavljaju „korak nazad u naporima za unapređenje odnosa dve države“.

„Sportske manifestacije, gde god da se održavaju i bez obzira koji su timovi u pitanju, treba da budu mesta za promociju zdravog nadmetanja, poštovanja pravila igre, ali i korektnog ponašanja publike. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izražava žaljenje zbog izjave ministra Konakovića da odbija da se izvini zbog incidenta i sramnog navijanja dela publike na utakmici u Sarajevu. Ministarstvo istovremeno osuđuje rečnik, ocene i komentare šefa diplomatije nama susedne i prijateljske države Bosne i Hercegovine“, navelo je Ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da utakmice i navijači „ne bi smeli da se zloupotrebljavaju i da budu povod za otvaranje starih rana, za iznošenje grubih neistina i za nepoštovanje svih žrtava, kao ni da budu platforme za vređanje predsednika Srbije i srpskog naroda u celini“.

„Umesto osude sramnog navijanja u Sarajevu, koje deo tamošnjeg političkog establišmenta nastoji da prikaže kao tobože multietnički i multikonfesionalni grad, Konaković pokušava da dnevnu politiku, medijske spinove skovane u inostranstvu, kao i neskrivenu ličnu netrpeljivost prema predsedniku Aleksandru Vučiću i celom srpskom narodu, pretoči u objave koje niti imaju smisla niti odgovaraju istini“, piše u saopštenju.

Ministarstvo navodi i da Konaković, kada govori o zločinima i patnjama Bošnjaka, „svesno zaboravlja da je njegov sunarodnik Naser Orić, komandant muslimanskih jedinica tokom sukoba u BiH, oslobođen odgovornosti za stravična ubistva gotovo 3.700 Srba u široj okolini Srebrenice i za etnička čišćenja, kao što zaboravlja da su zaslužene kazne izbegli i mudžahedini u redovima vojske BiH, koji su takođe vršili jezive masakre nad srpskim civilima“.

„Zar je to pravda? Nabrajanje nekažnjenih zločina bošnjačko-muslimanske strane nad Srbima, kada je reč o sukobu između 1992-1995. godine, oduzelo bi puno prostora, a još više, ako bismo se vratili nekoliko decenija unazad, u godine Drugog svetskog rata“, dodaje se.

Ministarstvo ukazuje da je Vučić 2015. otišao u Srebrenicu „da se pokloni bošnjačkim žrtvama“, a da su „bošnjački ekstremisti reagovali pokušajem linča na taj gest pijeteta, pomirenja i izvinjenja“ tako što su „umesto ljudskog dočeka priredili kišu kamenica za predsednika Srbije i srpsku delegaciju“.

„Ni za taj ‘incident’, koji bi u pravnoj državi krstili kao pokušaj ubistva ili bar nanošenja teških povreda, niko nije odgovarao. Sve je to poznato Konakoviću, ali jeftini politički poeni, sejanje animoziteta i mržnje prema Srbima u sopstvenoj i susednoj državi imaju, izgleda, prioritet u radu ‘šefa diplomatije’ Bosne i Hercegovine“, piše u saopštenju.

Ministarstvo je navelo i da Srbija ostaje posvećena miru, saradnji i očuvanju stabilnosti u regionu i da „ne traži i ne očekuje ništa više od drugih do toga da se i srpske žrtve poštuju, priznaju i ne minimiziraju“.

„Ako želimo iskreno pomirenje, mora se postići i minimum pravednosti, tj. kažnjavanje odgovornih za zločine. Srpski narod je svoj krst, žrtve, patnju i bol uvek dostojanstveno nosio, ali nećemo dozvoliti nikome da nas vređa i omalovažava“, dodalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Konaković je danas, između ostalog, izjavio da se neće izviniti građanima Srbije zbog ponašanja navijača BiH na sinoćnoj utakmici, navodeći da je njihovo „skandiranje opravdano“ i da Srbija „može da očekuje drugačiji odnos tek kada prestane da štiti i isporuči optužene za ratne zločine“ Sarajevu i kada „počne da poštuje presude međunarodnih sudova“.

On je Srbiju optužio za „provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH“ i začudio se zašto mu je uopšte postavljeno pitanje da li će se izviniti građanima Srbije.

„Rešenje je da bošnjačkim majkama koje su izgubile decu neko kaže ‘Izvini’. Kada političari sa druge strane Drine i u BiH budu na to spremni, tada se može razgovarati o ambijentu na utakmici“, naveo je Konaković.

Navijači košarkaške reprezentacije BiH sinoć su zviždali tokom intoniranja himne Srbije i između ostalog skandirali „Niko te nikad mrzeti neće k’o što te mrzim ja, Srbija, Srbija, k.rva balkanska“. Sa tribina su se čule i uvrede na račun Vučića.

Košarkaši Srbije su pobedili selekciju BiH 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

(Beta)

