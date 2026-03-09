MSP Srbije: Najoštrije odbacujemo tvrdnje da smo od Rusije tražili da se više ne bavi Kosovom

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas saopštilo da najoštrije odbacuje tendenciozne, neosnovane i politički motivisane tvrdnje pojedinih političkih aktera da je od Rusije zatražilo da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija više ne bavi kosovskim pitanjem.

Povodom izjave predsednika opozicionog Srpskog pokreta Dveri Ivana Kostića, koji je agenciji Beta rekao da je to od ministarstva spoljnih poslova Rusije zatraženo iz kabineta ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića, ministarstvo spoljnih poslova Srbije je navelo da takvi navodi predstavljaju „grubu neistinu i još jedan pokušaj da se podrije poverenje građana u institucije Srbije i u javnosti stvori lažna slika o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije“.

„Očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i dosledno ukazivanje na sistematsko kršenje kolektivnih političkih i ljudskih prava Srba od privremenih institucija u Prištini, ostaju u samom vrhu delovanja ministarstva spoljnih poslova“, piše u saopštenju.

Na tom zadatku je, kako se navodi, angažovana celokupna diplomatsko-konzularna mreža Srbije, i svi sektori ministarstva na čelu sa ministrom spoljnih poslova, „koji u kontinuitetu rade na tome da međunarodnu javnost upoznaju sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji i sa brojnim izazovima sa kojima se suočavaju“.

„Pitanje Kosova i Metohije, kao i uslovi u kojima žive Srbi u našoj južnoj pokrajini, ostaju trajni prioritet spoljne politike Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova će, u saradnji sa svim relevantnim međunarodnim partnerima, nastaviti da se ovim pitanjem bavi istim intenzitetom, odlučno štiteći državne i nacionalne interese Srbije, ne samo u Ujedinjenim nacijama, već i u svim drugim međunarodnim forumima“, dodalo je ministarstvo.

Kostić je ranije danas izjavio da su informaciju o zahtevu Rusiji da se više ne bavi kosovskim pitanjem potvrdili „ruski prijatelji“ iz ministarstva spoljnih poslova Srbije i drugi politički činioci u Srbiji koji su bliski Kremlju.

Predsednik Srpskog pokreta Dveri, koji je od izbora u decembru 2023. vanparlamentarna stranka, rekao je i da je to „još jedan dokaz da Srpska napredna stranka i ministar Đurić više nemaju nameru da se na međunarodnim forumima suprotstavljaju politici Evropske unije (EU)“, navodeći da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „ucenjen od EU“ i da „mora da radi po njihovim naredbama“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com