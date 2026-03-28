MSP Srbije traži od Hrvatske da objasni zašto je zabranila ulazak Milošu Koviću

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije zatražilo je pojašnjenje od nadležnih organa Hrvatske, a povodom navoda da je univerzitetskom profesoru Milošu Koviću zabranjen ulazak u tu zemlju.

„Srbija smatra da su politički motivisane zabrane ulaska neprimerene i očekuje da se, u skladu sa međunarodnim obavezama i evropskim standardima, uključujući principe slobode kretanja i razmene ideja, hrvatske vlasti uzdrže od ove prakse“, napisala je na Iksu državna sekretarka MSP Nevena Jovanović.

Dodala je da će nastaviti da prate slučaj.

Profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu Ković je trebalo da prisustvuje promociji knjige „Tesla – Srbin sam“ autora Branislava Stankovića, u prostorijama Gimnazije Gradiška.

(Beta)

