MSP: Vučić nije tražio pozivnicu za Bled, Slovenija doprinela širenju zlonamernih dezinformacija

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas negiralo da je predsednik Aleksandar Vučić tražio da učestvuje na Bledskom stratreškom forumu i optužilo Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije da je doprinelo širenju „zlonamernih dezinformacija“.

Nakon što je slovenačka redakcija televizije N1 danas objavila da je nezvanično saznala da je Vučić tražio da učestvuje na Forumu, ali da nije dobio pozivnicu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je navelo da „najodlučnije odbacuje neosnovane i zlonamerne spekulacije pojedinih medija koje se odnose na učešće zvaničnih predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu“.

„Iznenađeni smo i odgovorom koji je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije uputilo pojedinim medijima u vezi sa učešćem predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu, doprinoseći na taj način širenju zlonamernih dezinformacija. Verujemo da se ovakvim pristupom šalje poruka koja nije u skladu sa partnerskim i prijateljskim odnosima koje naše dve zemlje grade, dok se istovremeno stiče utisak o pokušajima posrednog mešanja u unutrašnju političku debatu u Srbiji, što svakako nije poželjno“, navelo je Ministarstvo koje vodi Marko Đurić.

Odgovarajući na upit redakcije televizije N1 u Ljubljani, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije je ranije danas navelo da Vučić i premijer Srbije Đuro Macut nisu bili pozvani na Bledski strateški forum, a da je pozvan bio šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je i učestvovao na Forumu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je dodalo da je Srbija na Bledu bila predstavljena na visokom nivou, učešćem ministra Đurića, i da „svaki pokušaj da se učešće Srbije na tom regionalnom skupu umanji, relativizuje ili predstavi na način koji ne odgovara činjenicama, baca senku na kredibilitet samog Foruma“.

„Posebno naglašavamo da su netačne i neumesne tvrdnje da je predsednik Srbije tražio da učestvuje na Forumu. Takve insinuacije imaju za cilj iskrivljavanje činjenica i narušavanje ugleda institucije predsednika. Sa pravom očekujemo da se poštuje činjenica da je ministar spoljnih poslova Srbije aktivno učestvovao u radu Foruma, u sklopu svojih brojnih diplomatskih i intenzivnih spoljnopolitičkih aktivnosti, koje potvrđuju značaj i ugled Srbije u međunarodnim odnosima“, navelo je Ministarstvo u Beogradu.

Ministarstvo je dodalo da će Srbija „i dalje nastaviti da doprinosi regionalnoj i dobrosusedskoj saradnji, ali da jasno stavlja do znanja da ne prihvata mešanje u svoje unutrašnje političke odluke, niti relativizovanje uloge svojih predstavnika na međunarodnim i regionalnim skupovima“.

Za vreme trajanja Foruma na Bledu, Vučić je otputovao u Kinu, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom 80. godišnjice kapitulacije Japana u Drugom svetskom ratu. Vučić je 3. septembra u Pekingu izjavio da je Macut bio pozvan na Bledski strateški forum, ali da „s pravom nije otišao, zbog prisustva blokadera“.

„Oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled, da im tamo budu gosti, neka njih ugoste i neka sa njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi za koji dan da preuzmu vlast u Srbiji – već 13-14 godina slušam tu priču“, rekao je Vučić novinarima u Pekingu, komentarišući stavove da je umesto u Kinu trebalo da ode na Bled.

(Beta)

