Mucunski: Strateško partnerstvo sa SAD od ključnog značaja za S. Makedoniju

Šef diplomatije Severne Makedonije Timčo Mucunski izjavio je da je partnerstvo sa SAD strateško i od ključnog značaja i najavio da će u Vašingtonu 7. aprila biti održana druga sesija strateškog dijaloga.

„Bićemo prva zemlja u Evropi koja će u okviru ove administracije (predsednika SAD Donalda Trampa) održati strateški dijalog u Vašingtonu“, rekao je Timčo Mucunski u intervjuu u emisiji „Top tema“ na Televiziji Telma.

Mucunski je izrazio očekivanje da će sesija strateškog dijaloga sa SAD otvoriti ozbiljne diskusije u oblastima odbrane i bezbednosti, trgovine i ekonomske saradnje i da će doneti konkretne koristi građanima Severne Makedonje.

Ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Severne Makedonije je rekao da će on predvoditi delegaciju koja će putovati u Vašington i da će u toj delagaciji biti i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, digitalne transformacije i energetike.

Severna Makedonija je 2. juna 2022. godine, kao prva zemlja Zapadnog Balkana, u Vašingtonu počela strateški dijalog sa SAD.

Streteški dijalog, kako je tada saopšteno, obuhvata saradnju u privredi, trgovini, obrazovanju, saobraćaju, energetici, klimatskim promenama, demokratskom razvoju, borbi protiv korupcije, vladavine prava, kao i bezbednosnih segmenata saradnje: od migracija i borbe protiv terorizma, do borbe protiv organizovanog i međunarodnog kriminala.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com