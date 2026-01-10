MUP: Angažovani svi raspoloživi kapaciteti Sektora za vanredne situacije, obezbeđeno 19 agregata

Svi raspoloživi kapaciteti Sektora za vanredne situacije raspoređeni su na terenu u skladu sa prioritetima i potrebama stanovništva, zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama i nepovoljnim vremenskim uslovima, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Pripadnici Sektora za vanredne situacije, u saradnji sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Srpsko-ruskim humanitarnim centrom, obezbedili su ukupno 19 agregata snage od 120 do 750 kilovata za normalizaciju snabdevanja električnom energijom u pogođenim naseljima na teritoriji Loznice, Valjeva i Majdanpeka.

Tokom dana u pogođena područja upućeno je 16 agregata – dva agregata snage 120 kilovata u Majdanpek, tri agregata snage 275 kilovata u Valjevo, kao i 11 agregata različitih kapaciteta, u rasponu od 120 do 750 kilovata, u Loznicu.

Preostala tri agregata snage 275 kilovata biće naknadno upućena u Loznicu.

Vanredna situacija usled posledica snežnih padavina proglašena je u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima, Majdanpeku, Sjenici i na delu teritorije opštine Prijepolje.

Po nalogu direktora policije Dragana Vasiljevića naloženo je pojačano angažovanje svih policijskih službenika, uključujući pripadnike Žandarmerije, u cilju pružanja pomoći građanima svuda gde je pomoć potrebna, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com