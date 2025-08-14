MUP: Fotografija policajca koji udara ženu pendrekom izvučena iz konteksta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da je fotografija, koja se pojavila na društvenim mrežama, na kojoj se vidi policajac koji pendrekom udara ženu na protestu, „nastala kao segment izvučen iz konteksta i zloupotrebljena u nameri da se policija predstavi kao nasilna“.

MUP je u saopštenju naveo da se događaj odigrao u sredu, 13. avgusta oko 23 časa, u ulici Kralja Milana ka Slaviji, kada je tokom potiskivanja okupljenih došlo do napada na pripadnike Žandarmerije.

„Na policajce su bacali betonske kocke, kamenice, staklene flaše i druge predmete, ugrožavajući njihove živote i zdravlje. Ženska osoba sa fotografije u tom trenutku je metalnom šipkom udarala pripadnike Žandarmerije koji su sredstva prinude upotrebili sa ciljem odbijanja napada od sebe“, tvrdi MUP.

Ministarstvo je navelo da neće tolerisati nasilje nad policijskim službenicima, niti „pokušaje lažnog prikazivanja njihovog rada, u nameri da im se uruši ugled“.

„Policija nastavlja intenzivan rad na identifikaciji svih lica koja su ugrožavala javni red, mir i bezbednost građana“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com