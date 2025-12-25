MUP Kosova: Pola miliona građana Kosova doputovalo u zemlju pred novogodišnje praznike

Evidencija Sistema integrisanog upravljanja granicom Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kosova pokazuje da je zabeleženo oko 500 hiljada ulazaka građana Kosova preko kopnenih i vazdušnih graničnih prelaza pred novogodišnje praznike.

Istovremeno, povećan priliv putnika beleži se na Međunarodnom aerodromu u Prištini.

Na osnovu zvaničnih podataka policije, preuzetih iz Sistema integrisanog upravljanja i izveštaja iz odgovarajućih regiona, tokom prošle sedmice registrovano je oko 500 hiljada ulazaka građana Kosova preko kopnenih i vazdušnih graničnih prelaza.

Na Međunarodnom aerodromu „Adem Jašari“ u Prištini saopšteno je da praznici na kraju godine dovode veliki broj sunarodnika na Kosovo, dok se avio-linije sa državama Evropske unije uspostavljaju kako bi se omogućilo što slobodnije i lakše kretanje građana.

Vrhunac ulazaka zabeležen je tokom vikenda, dok je u poređenju sa prošlom godinom registrovan porast vazdušnih putovanja od osam odsto.

„Od 1. decembra do sada obradili smo oko 270 hiljada putnika. Ako pogledamo ukupan broj putnika za 2025, primećujemo kontinuirani trend rasta, sa oko osam odsto više putnika u poređenju sa 2024. godinom“, izjavila je Valentina Gara, zvaničnica za odnose s javnošću na Međunarodnom aerodromu u Prištini.

(Beta)

