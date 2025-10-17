MUP o saobraćajnoij nesreći kod Sremske Mitrovice: Uhapšen vozač autobusa, poginule tri osobe

Tri osobe su poginule kada je autobus danas sleteo s puta kod Sremske Mitrovice a vozač (70) je uhapšen.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo večeras da se D. K. sumnjiči da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnjiči da je upravljajući autobusom prevoznika „Sirmium bus“ na putu Jarak – Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su poginule tri osobe, dodaje se.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće priveden u Tužilaštvo.

MUP je naveo da je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdio više od 60 neispravnosti.

One su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu, navodi se.

MUP je apelovao na učesnike u saobraćaju, a naročito na prevoznike radnika i organizatore grupnog prevoza, da strogo poštuju propise iz bezbednosti saobraćaja,

To se posebno odnosi na tehničku ispravnost vozila, pridržavanje ograničenja brzine i poštovanje vremena odmora profesionalnih vozača.

MUP je najavio i da će u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ove neugode i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nje.

(Beta)

